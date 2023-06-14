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Як відновити втрачені документи за лічені хвилини: детальна інструкція

14 червня 2023 05:36
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як відновити свідоцтво про шлюб, народження, смерть за кілька хвилин — інструкція
Громадяни в Центрі надання адміністративних послуг. Фото: facebook.com/cnaplviv
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

На жаль, через наслідки повномасштабної війни багато українців втратили важливі документи, щось було вкрадено, щось згоріло, а щось — "розчинилось" у воді. Відновити втрачені документи можна швидко та без черг, скориставшись послугою на порталі "Дія". 

Про це українцям детально розповіли в офіційному Telegram-каналі "Дія" та надали покрокову інструкцію. Замовити нові документи можна прямо на порталі всього за кілька кліків.

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Які документи можна відновити

Замовити дублікати можна для таких виписок і свідоцтв:

  • про народження;
  • про зміну імені;
  • про реєстрацію шлюбу;
  • про розірвання шлюбу;
  • про смерть.

 

Як відновити втрачені документи — покрокова інструкція
Портал "Дія". Фото: ukraine.ua

Як відновити втрачені документи — покрокова інструкція

Для цього необхідно:

  • увійти в особистий кабінет на порталі "Дія";
  • перейти до розділу з послугами та знайти в ньому категорію "Довідки та виписки";
  • обрати документ, який потрібно відновити та вказати причину повторного оформлення;
  • вказати зручне для вручення дубліката місце;
  • оплатити послугу онлайн.

Як можна зрозуміти з інструкції, оформлення не займе у вас багато часу. Щодо самого документу — він буде готовий за кілька днів. 

Готові документи можна забрати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або через кур'єра Укрпошти.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо документи на нерухомість під час війни були втрачені.

Нагадаємо, ми писали, як можна відновити втрачений військовий квиток, який був сильно пошкоджений, вкрадений або згорів.  

Також ми розповідали, як відновити втрачене посвідчення УБД та які для цього необхідно зібрати документи. 

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