Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Как восстановить утраченные документы в считанные минуты: подробная инструкция arrow

Как восстановить утраченные документы в считанные минуты: подробная инструкция

14 июня 2023 05:36
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как восстановить свидетельство о браке, рождении, смерти за несколько минут — инструкция
Граждане в Центре предоставления административных услуг. Фото: facebook.com/cnaplviv
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

К сожалению, из-за последствий полномасштабной войны многие украинцы потеряли важные документы, что-то было украдено, что-то сгорело, а что-то "растворилось" в воде. Восстановить утраченные документы можно быстро и без очередей, воспользовавшись услугой на портале "Дія".

Об этом украинцам подробно рассказали в официальном Telegram-канале "Дія" и предоставили пошаговую инструкцию. Заказать новые документы можно прямо на портале всего за несколько кликов.

Читайте также:

Какие документы можно восстановить

Заказать дубликаты можно для следующих выписок и свидетельств:

  • о рождении;
  • об изменении имени;
  • о регистрации брака;
  • о расторжении брака;
  • о смерти.

 

Как восстановить утраченные документы — пошаговая инструкция
Портал "Дія". Фото: ukraine.ua

Как восстановить утраченные документы — пошаговая инструкция

Для этого необходимо:

  • войти в личный кабинет на портале "Дія";
  • перейти в раздел с услугами и найти в нем категорию "Справки и выписки";
  • выбрать документ, который необходимо восстановить и указать причину повторного оформления;
  • указать удобное для вручения дубликата место;
  • оплатить услугу онлайн.

Как можно понять из инструкции, оформление не займет у вас много времени. Что касается самого документа — он будет готов через несколько дней.

Готовые документы можно забрать в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния или через курьера Укрпочты.

Ранее мы сообщали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

Напомним, мы писали, как можно восстановить утраченный военный билет, сильно поврежденный, украденный или сгорел.

Также мы рассказывали, как восстановить утерянное удостоверение УБД и какие для этого необходимо собрать документы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас