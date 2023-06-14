Как восстановить свидетельство о браке, рождении, смерти за несколько минут — инструкция

Граждане в Центре предоставления административных услуг. Фото: facebook.com/cnaplviv

К сожалению, из-за последствий полномасштабной войны многие украинцы потеряли важные документы, что-то было украдено, что-то сгорело, а что-то "растворилось" в воде. Восстановить утраченные документы можно быстро и без очередей, воспользовавшись услугой на портале "Дія".

Об этом украинцам подробно рассказали в официальном Telegram-канале "Дія" и предоставили пошаговую инструкцию. Заказать новые документы можно прямо на портале всего за несколько кликов.

Читайте также:

Какие документы можно восстановить

Заказать дубликаты можно для следующих выписок и свидетельств:

о рождении;

об изменении имени;

о регистрации брака;

о расторжении брака;

о смерти.

Портал "Дія". Фото: ukraine.ua

Как восстановить утраченные документы — пошаговая инструкция

Для этого необходимо:

войти в личный кабинет на портале "Дія";

перейти в раздел с услугами и найти в нем категорию "Справки и выписки";

выбрать документ, который необходимо восстановить и указать причину повторного оформления;

указать удобное для вручения дубликата место;

оплатить услугу онлайн.

Как можно понять из инструкции, оформление не займет у вас много времени. Что касается самого документа — он будет готов через несколько дней.

Готовые документы можно забрать в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния или через курьера Укрпочты.

Ранее мы сообщали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

Напомним, мы писали, как можно восстановить утраченный военный билет, сильно поврежденный, украденный или сгорел.

Также мы рассказывали, как восстановить утерянное удостоверение УБД и какие для этого необходимо собрать документы.