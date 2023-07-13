Военный может взять заграничный отпуск во время войны — какие условия

Украинская госпограничница проверяет документы на границе. Фото: depositphotos.com

Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и уехать за границу. Подавляющее большинство — женщины и дети. Конечно, среди них немало семей военнослужащих, защищающих наше государство от российских оккупантов. Многие защитники больше года не видели своих жен и детей.

Поэтому возникает логичный вопрос — при каких условиях они могут получить заграничный отпуск во время военного положения. Об этом рассказало издание ВВС Украина.

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После начала полномасштабного вторжения вопрос отпусков для военнослужащих стал особенно острым, ведь закон не предусматривал, как это должно происходить во время военного положения.

Урегулировать вопрос власти смогли только в декабре 2022 года, приняв соответствующие изменения в законодательство, которые позволили военным брать отпуска во время войны. В тот же месяц президент подписал их.

Таким образом, военные получили возможность брать отпуска на 10 дней раз в год при условии, что в одном подразделении одновременно не могут отсутствовать более 30% состава.

Кроме того, во время военного положения военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам (женитьба, рождение ребенка, смерть родственника). Такой отпуск также может занять до 10 дней.

Уже в июне 2023 года депутаты приняли закон, согласно которому военный может трижды в год взять основной отпуск, составляющий 30 дней, а также 10 дней по семейным обстоятельствам. Это решение уже подписал Владимир Зеленский.

Военный приехал в семью в отпуск. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Как военному уехать в отпуск за границу во время военного положения

Согласно ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие имеют право на выезд за границу при условии, что получили разрешение от командования.

Как отметили в Минобороны, во время войны каждую отдельную ситуацию рассматривают индивидуально.

Инструкция, как получить заграничный отпуск:

написать рапорт на отпуск по имени командира части;

в рапорте указать детали о поездке, дате выезда и возвращении, адресе пребывания, виде транспорта и пункте пропуска;

предоставить документы, подтверждающие причину поездки (свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, доказывающие пребывание семьи за границей).

На основании этих данных командир воинской части должен принять решение. Далее формируется соответствующий приказ, дающий право выезжать за пределы страны.

Специалисты отмечают, что можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска с разрешением на выезд. Кроме того, законодательство позволяет добавить дополнительные дни отпуска на дорогу.

Если командование дало добро, можно ехать в семью. Если нет — рычагов влияния не так много, поскольку обжаловать такое решение практически невозможно.

В Министерстве обороны сообщили, если есть все разрешения, но возникают проблемы на границе, следует позвонить в службу доверия 0445276363, или 1598.

Военные отправляются в отпуск. Фото: google.com

Что должен показать военный пограничникам для выезда из страны

В Минобороны сообщили, что для выезда военного к семье за границу нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т.п.);

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

В пограничной службе заверили, что при наличии необходимых документов, военных без проблем выпускают.

Во время прохождения контроля пограничники проверят:

действительно ли лицо является военнослужащим;

действующий биометрический паспорт;

наличие отпускного билета, в котором указано, что военному разрешено уехать в отпуск за границу.

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Когда военного могут не выпустить в заграничный отпуск

Важно: если в разрешении на отпуск не указано, что военный имеет право уезжать за границу, его из страны не выпустят.

Также выезд будет запрещен в случае наличия:

неуплаченных алиментов;

неуплаченных штрафов;

соответствующих судебных решений.

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