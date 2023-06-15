Виїзд за кордон на лікування — що потрібно військовим — список документів

Виїзд українців за кордон. Фото: ДПСУ

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, тому виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків заборонений. Також не мають право покидати межі країни без належних документів військовослужбовці. Проте вони можуть виїхати з України для лікування після травм та поранень під час виконання обов’язку.

Як військовому отримати направлення для лікування за кордоном, що для цього необхідно та куди звертатися, розбираємося далі в матеріалі.

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Ще 21 квітня поточного року Кабінет міністрів ухвалив Постанову № 361, якою суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць під час направлення їх на лікування за кордон.

Даний документ вніс наступні зміни:

заклади охорони здоров’я, у яких перебувають захисники, можуть направляти їх на лікування за кордон. Таким чином пораненим та/або військовим на реабілітації не треба проходити військово-медичний консиліум;

для направлення на лікування заклади готуватимуть: згоду на лікування за кордоном військового, згоду на обробку персональних даних, виписку з медичної картки, висновок про необхідність направлення на лікування;

перелік осіб, яких направляють на лікування, заклади охорони здоров’я надаватимуть до відповідних державних органів, в яких проходять службу захисники України.

Військовий на лікуванні. Фото: google.com

Які документи необхідні для направлення військового на лікування за кордон

Як вже зазначалося вище, документи для направлення військових на лікування за кордон готують заклади охорони здоров’я, де ті перебувають на лікуванні.

Для направлення потрібні такі папери:

згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень;

направлення на лікування ― для кожного захисника України, щодо якого наявний висновок про необхідність направлення на лікування за кордон;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон згідно з додатком.

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні та/або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікарем, який займається лікуванням військового, визначеним керівником цього закладу або уповноваженою на прийняття відповідних рішень особою, за формою згідно з додатком.

Евакуація військового на лікування за кордон. Фото: Верховная Рада Украины

Порядок дій для направлення військового на лікування за кордон

Як повідомляє видання NV, медзаклад надсилає підготовлені документи до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, в якому проходять службу військовий.

Далі цей державний орган впродовж трьох календарних днів надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів та готує дозволи на виїзд за кордон для вказаних військових.

Координаційний центр з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу Система раннього попередження та реагування (Early Warning and Response System) отримує відповідь про готовність конкретної країни-члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування.

Після цього МОЗ інформує Командування Медичних сил Збройних Сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, який надав інформацію про захисників України, Адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. МОЗ має поінформувати відповідним листом впродовж семи днів.

Транспортування військового до кордону України організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

Повернення військового в Україну після лікування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України за сприяння МОЗ, Міноборони, представників Європейського Союзу, волонтерських організацій і громад закордонних українців.

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