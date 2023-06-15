Выезд за границу для лечения — что нужно военным — список документов

Выезд украинцев за границу. Фото: ГПСУ

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому выезд за границу для военнообязанных мужчин запрещен. Также не вправе покидать пределы страны без надлежащих документов военнослужащие. Однако они могут выехать из Украины для лечения после травм и ранений во время исполнения долга.

Как военному получить направление для лечения за границей, что для этого необходимо и куда обращаться, разбираемся дальше в материале.

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Еще 21 апреля текущего года Кабинет министров принял Постановление №361, существенно сократив бюрократические процедуры для защитников и защитниц во время направления их на лечение за границу.

Данный документ внес следующие изменения:

учреждения здравоохранения, в которых находятся защитники, могут направлять их на лечение за границу. Таким образом раненым и/или военным на реабилитации не нужно проходить военно-медицинский консилиум;

для направления на лечение учреждения будут готовить: согласие на лечение за границей военного, согласие на обработку персональных данных, выписку с медицинской карточки, заключение о необходимости направления на лечение;

перечень лиц, направляемых на лечение, учреждения здравоохранения будут предоставлять соответствующим государственным органам, в которых проходят службу защитники Украины.

Военный на лечении. Фото: google.com

Какие документы необходимы для направления военного на лечение за границу

Как уже отмечалось выше, документы для направления военных на лечение за границу готовят учреждения здравоохранения, где те находятся на лечении.

Для направления требуются следующие бумаги:

согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;

согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

перечень защитников Украины, относительно которых имеются выводы о необходимости направления на лечение за границу, с указанием диагноза/диагнозов и осложнений;

направление на лечение ― для каждого защитника Украины, относительно которого имеется вывод о необходимости направления на лечение за границу;

вывод о необходимости направления на лечение за границу согласно приложению.

Вывод о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и/или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения здравоохранения и врачом, занимающимся лечением военного, определенным руководителем этого учреждения или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом, по форме согласно приложению.

Эвакуация военного на лечение за границу. Фото: Верховная Рада Украины

Порядок действий для направления военного на лечение за границу

Как сообщает издание NV, медучреждение направляет подготовленные документы в государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в котором проходят службу военный.

Далее этот государственный орган в течение трех календарных дней присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов и готовит разрешения на выезд за границу для указанных военных.

Координационный центр по чрезвычайным ситуациям(Emergency Response Coordination Centre) Европейской Комиссии через электронную платформу Система раннего предупреждения и реагирования(Early Warning and Response System) получает ответ о готовности конкретной страны-члена Европейского Союза на безоплатной основе заведения здравоохранения иностранного государства на безвозмездной основе принять на лечение.

После этого Минздрав информирует Командование Медицинских сил Вооруженных Сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, который предоставил информацию о защитниках Украины, Администрации Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. Минздрав должен проинформировать соответствующее письмо в течение семи дней.

Транспортировка военного в границу Украины организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД, Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Возвращение военного в Украину после лечения осуществляет МИД через зарубежные дипломатические учреждения Украины при содействии Минздрава, Минобороны, представителей Европейского Союза, волонтерских организаций и общин зарубежных украинцев.

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