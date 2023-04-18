Як зареєструватися для участі в НМТ із ТОТ: пояснення Мінреінтеграції

Абітурієнт дивиться, як зареєструватися на НМТ. Фото: УНІАН

Ті, хто вступає на вищу освіту в Україні з тимчасово окупованих територій (ТОТ), можуть взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), надавши свідоцтво про народження та спеціальну довідку. Ця можливість доступна для мешканців СОТ, які не мають паспорта України та/або реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Випускники, які закінчили українські школи цього року, можуть звернутися до цих установ для отримання сканкопії довідки електронною поштою. Така можливість доступна для тих, хто закінчив школу в екстернатній, сімейній (домашній) чи дистанційній формі навчання.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ на підставі цієї довідки, вступники з СОТ повинні подати заяву до регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти. При створенні персонального кабінету на сайті НМТ необхідно буде вибрати тип документа "Свідоцтво про народження" та, якщо потрібно, поставити позначку "Підтверджую, що немає РНОКПП" та завантажити сканкопії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яким буде НМТ цього року та до чого готуватиметься випускникам. Тест, який складається із трьох предметів, пройде за один день із міркувань безпеки.