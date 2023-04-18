Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Як зареєструватися для участі в НМТ із ТОТ: пояснення Мінреінтеграції arrow

Як зареєструватися для участі в НМТ із ТОТ: пояснення Мінреінтеграції

18 квітня 2023 11:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як зареєструватися для участі в НМТ із ТОТ: пояснення Мінреінтеграції
Абітурієнт дивиться, як зареєструватися на НМТ. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ті, хто вступає на вищу освіту в Україні з тимчасово окупованих територій (ТОТ), можуть взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), надавши свідоцтво про народження та спеціальну довідку. Ця можливість доступна для мешканців СОТ, які не мають паспорта України та/або реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Читайте також:

НМТ

Випускники, які закінчили українські школи цього року, можуть звернутися до цих установ для отримання сканкопії довідки електронною поштою. Така можливість доступна для тих, хто закінчив школу в екстернатній, сімейній (домашній) чи дистанційній формі навчання.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ на підставі цієї довідки, вступники з СОТ повинні подати заяву до регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти. При створенні персонального кабінету на сайті НМТ необхідно буде вибрати тип документа "Свідоцтво про народження" та, якщо потрібно, поставити позначку "Підтверджую, що немає РНОКПП" та завантажити сканкопії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яким буде НМТ цього року та до чого готуватиметься випускникам. Тест, який складається із трьох предметів, пройде за один день із міркувань безпеки.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB