НМТ 2023: когда пройдет основная сессия экзамена

Информация о результатах основной сессии НМТ будет размещена на персональных страницах участников до 28 июня.

Основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года. Регистрация на экзамен начнется 3 апреля.

Об этом сообщили на сайте УЦОКО.

Когда пройдет тест

Как отмечается, согласно приказу Министерства образования и науки Украины, национальный мультипредметный тест 2023 года (НМТ) пройдет в две сессии:

основная: 5 июня — 23 июня;

дополнительная: 11 — 24 июля.

Когда начнется регистрация

Согласно приказу, регистрация лиц для участия в основной сессии НМТ продлится с 3 апреля по 3 мая 2023 года.

До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/ за рубежом, в котором он желает пройти НМТ).

В дополнительный период (5–12 июня) смогут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ в период периода регистрации; регистрировались в основной период регистрации, но которым было отказано в регистрации для участия.

"Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, время и место проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ", — добавили в УЦОКО.

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена на персональных страницах участников тестирования до 28 июня 2023 года, дополнительной сессии — до 29 июля 2023 года.

Напомним, недавно мы писали, каким будет НМТ в этом году и к чему готовиться выпускникам. Тест, состоящий из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.