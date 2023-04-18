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Как зарегистрироваться для участия в НМТ из ВОТ: объяснение Минреинтеграции

18 апреля 2023 11:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как зарегистрироваться для участия в НМТ из ВОТ: объяснение Минреинтеграции
Абитуриент смотрит, как зарегистрироваться на НМТ. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вступающие на высшее образование в Украине с временно оккупированных территорий (ВОТ) могут принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ), предоставив свидетельство о рождении и специальную справку. Эта возможность доступна для жителей ВОТ, которые не имеют паспорта Украины и/или регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Выпускники, которые окончили украинские школы в текущем году, могут обратиться в эти учреждения для получения сканкопии справки по электронной почте. Такая возможность доступна для тех, кто закончил школу в экстернатной, семейной (домашней) или дистанционной форме обучения.

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ на основании этой справки, поступающие из ВОТ должны подать заявление в регламентную комиссию при региональном центре оценивания качества образования. При создании персонального кабинета на сайте НМТ необходимо будет выбрать тип документа "Свидетельство о рождении" и, если нужно, поставить отметку "Подтверждаю, что нет РНОКПП" и загрузить сканкопии.

Напомним, недавно мы писали, каким будет НМТ в этом году и к чему готовиться выпускникам. Тест, который  состоит из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.

 

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