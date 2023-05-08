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Какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета

8 мая 2023 13:05
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Отсутствие военного билета — какое наказание грозит военнообязанным
Наказание за отсутствие военного билета. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Чтобы официально работать и учиться, все военнообязанные лица в Украине должны иметь военно-учетные документы. При их отсутствии предусмотрено наказание.

Об этом рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец в комментарии Pro Гроші.

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Адвокат подчеркнул, что в Украине фактически все мужчины должны иметь военно-учетные документы. А при их отсутствии предусмотрено административное наказание.

Ведь, если у мужчины нет таких документов, он не состоит на военном учете, то есть, он нарушает все правила военного учета.

Так, в ст. 210 Кодекса Украины о "Нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что лицо, не имеющее военно-учетных документов, может быть привлечено к административной ответственности, предусматривающей начисление штрафа.

Военнообязанные могут заплатить штраф в размере от 510 до 850 гривен. А в случае повторного нарушения — от 850 до 1 700 гривен.

Работодатели, принимающие на работу без военно билета или иного военно-учетного документа, также нарушают требования Порядка организации и ведения военного учета.

Поскольку военное положение является особым периодом, то сейчас применяется ч. 2 настоящей статьи — повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже подверглось административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период. Штраф на должностных лиц за такое нарушение составляет от 5100 до 8500 грн.

Штраф налагается начальником ТЦК и СП — он принимает постановление о привлечении к административной ответственности.

 

Какое наказание ждет мужчин, не получивших военного билета
Призыв на военную службу. Фото: mil.gov.ua

Можно ли в Украине отследить лиц, не имеющих военно-учетных документов

Адвокат отметил, что в стране до сих пор отсутствует база военнообязанных. Поэтому представители ТЦК не могут отслеживать, кто получил военный билет или другие документы, а кто нет.

"Поэтому говорить о том, что это или иное лицо точно находится на военном учете, практически невозможно. Это уже на совести военнообязанного", — говорит Кравец.

 

Можно ли в Украине отследить лиц, не имеющих военно-учетных документов
Военно-учетные документы. Фото: Getty Images

Когда мужчины должны становиться на военный учет

Согласно правилам, действующим в Украине, мужчины должны становиться на военный учет с 16 лет, то есть школа, где учится лицо, предоставляет соответствующий список в ТЦК и СП, после чего эти дети направляются на прохождение медицинской комиссии.

После завершения этой процедуры ребята получают соответствующие приписные свидетельства, с помощью которых они в дальнейшем поступают в высшие учебные заведения, поскольку там также требуют обязательного военного билета или приписного свидетельства.

В целом мужчинам нужно иметь следующие военно-учетные документы:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;
  • для резервистов — военный билет.

 

Когда мужчины должны становиться на военный учет
Когда мужчины должны становиться на военный учет. Фото: google.com

Как можно получить военный билет

Чтобы получить военный билет, человек должен лично явиться в ТЦК и СП по месту прописки и подать соответствующее заявление. Заявление подается по утвержденной форме.

К ней нужно приобщить:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • копию документов об образовании (при наличии);
  • копию свидетельства о браке (при наличии);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
  • приписное свидетельство;
  • три фотографии 3х4, и с обратной стороны отметить фамилию.

Копии перечисленных документов необходимы для подтверждения сведений, которые будут внесены в военный билет.

Если военный билет получается повторно, например в связи с потерей, то до его получения выдается временное удостоверение.

 

Как можно получить военный билет
Как получить военный билет. Фото: google.com

Напомним, мы писали, могут ли работодатели уволить работника из-за их отсутствия военно-учетных документов и насколько это законно.

Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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