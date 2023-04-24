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Які правила чекають на абітурієнтів при прийомі на навчання: пояснення Міносвіти

24 квітня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Які правила чекають на абітурієнтів при прийомі на навчання: пояснення Міносвіти
Абітурієнт дивиться результати вступних іспитів. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство освіти та науки України опублікувало правила прийому на професійну передвищу та вищу освіту у 2023 році. Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, абітурієнти можуть використовувати власний електронний кабінет для подання заяв на вступні випробування та участь у конкурсному відборі.

Про це повідомляє Міносвіти.

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Які правила чекають на абітурієнтів при прийомі на навчання

Для вступу на професійну вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету, вступники повинні здати творчий конкурс або співбесіду з одного або двох предметів. Також передбачено надходження на підставі розгляду мотиваційних листів для тих, хто планує навчатись за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Майбутні молодші бакалаври та бакалаври, а також магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів мають складати творчий конкурс на художні та спортивні спеціальності, а національний мультитест передбачений на решту спеціальностей. Для вступників до магістратури враховуватимуться результати Єдиного вступного іспиту (ЄВЕ), Єдиного професійного вступного випробування (ЄПВІ) або професійного іспиту у навчальному закладі для вступу на інші спеціальності.

Повідомляється, що всі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, включаючи мешканців тимчасово окупованих територій, будуть збережені. Абітурієнти, які зареєстровані та перебувають на СОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання протягом трьох місяців після початку навчання.

Щодо мешканців територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) застосування пільг буде визначено у травні з урахуванням ситуації в Україні.

Нагадаємо, що 18 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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