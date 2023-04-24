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Какие правила ожидают абитуриентов при приеме на учебу: объяснение Минобразования

24 апреля 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какие правила ожидают абитуриентов при приеме на учебу: объяснение Минобразования
Абитуриент смотрит результаты вступительных экзаменов. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное предвысшее и высшее образование в 2023 году. Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, абитуриенты могут использовать личный электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные испытания и участие в конкурсном отборе.

Об этом сообщает Миноборазования.

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Для поступления на профессиональное предвысшее образование за средства государственного или местного бюджета, поступающие должны сдать творческий конкурс или собеседование по одному или двум предметам. Также предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем для тех, кто планирует учиться за средства физических или юридических лиц.

Будущие младшие бакалавры и бакалавры, а также магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений должны сдавать творческий конкурс на художественные и спортивные специальности, а национальный мультитест предусмотрен на все остальные специальности. Для поступающих в магистратуру будут учитываться результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

Сообщается, что все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, включая жителей временно оккупированных территорий, будут сохранены. Абитуриенты, которые зарегистрированы и находятся на ВОТ, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.

В отношении жителей территорий активных боевых действий (территорий возможных боевых действий), применение льгот будет определено в мае с учетом ситуации в Украине.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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