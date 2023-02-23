Який вигляд сьогодні має аеродром біля Чорнобаївки: оприлюднено фото

Аеродром біля Чорнобаївки

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції, працівниками СБУ та експертами провели огляд чергового місця дислокації військових рф — міжнародний аеропорт "Херсон", що розташований поряд із селом Чорнобаївка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Злочини окупантів

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення та окупації Херсонщини військовослужбовці країни-агресора захопили територію аеропорту. Вони намагались використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на інші регіони України. На його території окупанти розміщували військову техніку, зберігали там снаряди та боєприпаси.

"Відходячи, окупанти підірвали декілька місць, які були облаштовані для перебування військових, лишивши по собі розгромлені будівлі, техніку, боєприпаси та інші сліди перебування", — розповіли у прокуратурі.

Для належного розслідування воєнних злочинів рф прокурори спільно з поліцейськими провели слідчі дії та зібрали необхідні матеріали.

Триває кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Офіс генпрокурора також оприлюднив фото, у якому стані аеродром перебуває сьогодні.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення.