Как выглядит сегодня аэродром возле Чернобаевки: обнародовано фото
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции, работниками СБУ и экспертами провели осмотр очередного места дислокации военных рф — международный аэропорт "Херсон", расположенный рядом с селом Чернобаевка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
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Преступления оккупантов
По данным следствия, во время полномасштабного вторжения и оккупации Херсона военнослужащие страны-агрессора захватили территорию аэропорта. Они пытались использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на другие регионы Украины. На его территории оккупанты размещали военную технику, хранили там снаряды и боеприпасы.
"Уходя, оккупанты взорвали несколько мест, которые были обустроены для пребывания военных, оставив после себя разгромленные здания, технику, боеприпасы и другие следы пребывания", — рассказали в прокуратуре.
Для надлежащего расследования военных преступлений россии прокуроры совместно с полицейскими провели следственные действия и собрали необходимые материалы.
Продолжается уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Офис генпрокурора также обнародовал фото, в каком состоянии находится аэродром сегодня.
Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения.