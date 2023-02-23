Как выглядит сегодня аэродром возле Чернобаевки: обнародовано фото

Аэродром возле Чернобаевки

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции, работниками СБУ и экспертами провели осмотр очередного места дислокации военных рф — международный аэропорт "Херсон", расположенный рядом с селом Чернобаевка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Преступления оккупантов

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения и оккупации Херсона военнослужащие страны-агрессора захватили территорию аэропорта. Они пытались использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на другие регионы Украины. На его территории оккупанты размещали военную технику, хранили там снаряды и боеприпасы.

"Уходя, оккупанты взорвали несколько мест, которые были обустроены для пребывания военных, оставив после себя разгромленные здания, технику, боеприпасы и другие следы пребывания", — рассказали в прокуратуре.

Для надлежащего расследования военных преступлений россии прокуроры совместно с полицейскими провели следственные действия и собрали необходимые материалы.

Продолжается уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Офис генпрокурора также обнародовал фото, в каком состоянии находится аэродром сегодня.

Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения.