Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes
Печерський суд Києва ухвалив рішення відправити нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави. Його підозрюють у державній зраді. Статки нардепа оцінюються у понад 100 млн доларів.
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Статки Шуфрича
У відкритих джерелах статки затриманого народного депутата скромні. За даними YouControl, Шуфрич володіє мисливським клубом і має 25% частку в неприбутковій компанії з роздрібної торгівлі авто ТОВ "Рейтинг". Згідно з декларацією за 2020 рік, він увійшов до списку депутатів, які задекларували найбільше готівки, а саме 146,5 млн грн.
Forbes повідомляє, що наразі статки затриманого нардепа становлять щонайменше 100 млн доларів. Здебільшого йдеться про готівку. До того ж Шуфричу належать 6,5% Київського річкового порту.
У своїй оцінці Forbes спирався на публічну інформацію. Основна відома угода Шуфрича — це продаж 50% "Нафтогазвидобування" за 96 млн доларів.
Вартість його задекларованої нерухомості істотно менша за 96 млн доларів, тому в інфографіці Forbes вказано саме готівку як основні статки.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.
Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада.
Додамо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.