Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Печерський суд Києва ухвалив рішення відправити нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави. Його підозрюють у державній зраді. Статки нардепа оцінюються у понад 100 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Статки Шуфрича

У відкритих джерелах статки затриманого народного депутата скромні. За даними YouControl, Шуфрич володіє мисливським клубом і має 25% частку в неприбутковій компанії з роздрібної торгівлі авто ТОВ "Рейтинг". Згідно з декларацією за 2020 рік, він увійшов до списку депутатів, які задекларували найбільше готівки, а саме 146,5 млн грн.

Forbes повідомляє, що наразі статки затриманого нардепа становлять щонайменше 100 млн доларів. Здебільшого йдеться про готівку. До того ж Шуфричу належать 6,5% Київського річкового порту.

Із чого складаються статки Нестора Шуфрича. Фото: Forbes

У своїй оцінці Forbes спирався на публічну інформацію. Основна відома угода Шуфрича — це продаж 50% "Нафтогазвидобування" за 96 млн доларів.

Вартість його задекларованої нерухомості істотно менша за 96 млн доларів, тому в інфографіці Forbes вказано саме готівку як основні статки.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада.

Додамо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.