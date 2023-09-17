Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Печерский суд Киева принял решение отправить нардепа от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича под стражу без права внесения залога. Его подозревают в государственной измене. Состояние нардепа оценивается в более 100 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Читайте также:

Достатки Шуфрича

В открытых источниках состояние задержанного народного депутата скромное. По данным YouControl, Шуфрич владеет охотничьим клубом и имеет 25% долю в неприбыльной компании по розничной торговле авто ООО "Рейтинг". Согласно декларации за 2020 год, он вошел в список депутатов, которые задекларировали больше всего наличных, а именно 146,5 млн грн.

Forbes сообщает, что в настоящее время состояние задержанного нардепа составляет по меньшей мере 100 млн долларов. В основном речь идет о наличных деньгах. К тому же Шуфричу принадлежит 6,5% Киевского речного порта.

Из чего складывается состояние Нестора Шуфрича. Фото: Forbes

В своей оценке Forbes опирался на публичную информацию. Основное известное соглашение Шуфрича — это продажа 50% "Нафтогаздобычи" за 96 млн долларов.

Стоимость его задекларированной недвижимости существенно меньше 96 млн долларов, поэтому в инфографике Forbes указана именно наличность как основное состояние.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева направил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября.

Добавим, во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.