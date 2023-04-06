Якою буде погода 7 квітня: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Найтепліше 7 квітня буде у східних областях

У більшості областей України на Благовіщення, 7 квітня, очікується відносно тепла погода. Однак у західних регіонах все ще затримається зимова негода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, на Благовіщення в Україні буде тепло, у порівнянні з попередніми днями.

Вдень у більшості областей очікується +9...+13 градусів. На сході буде найтепліше — +12...+18, на заході ще протримається холод — +5...+9 градусів.

"А в прикарпатських областях іще холодніше може бути", — попередила Діденко.

Вона додала, що на заході холод відступить вже на наступному тижні.

Де очікуються опади

Відповідно до прогнозу, дощі пройдуть у східній частині України, на Запоріжжі, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

А також дощ, місцями з мокрим снігом очікується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області.

"Всі, хто не потрапив у цей перелік — без опадів завтра", — зазначила синоптик.

Погода у Києві та області 7 квітня

У Києві 7 квітня протягом дня очікується +10 градусів. Також Діденко спрогнозувала невеликий дощ.

"Надалі такий температурний розподіл втримається, потроху підтягуючи градуси вгору", — зазначила вона.

Зазначимо, раніше Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 7 квітня. Синоптики повідомили, що у західних областях України продовжаться снігопади. Також у низці регіонів очікуються дощі.

У північно-східних та східних областях помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.