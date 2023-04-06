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Какой будет погода на Благовещение: народный синоптик прогнозирует потепление, но не везде

6 апреля 2023 22:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода 7 апреля: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко
Теплее всего 7 апреля будет в восточных областях
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В большинстве областей Украины на Благовещение, 7 апреля, ожидается относительно теплая погода. Однако в западных регионах все еще задержится зимняя непогода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 апреля

По словам Диденко, на Благовещение в Украине будет тепло по сравнению с предыдущими днями.

Днем в большинстве областей ожидается +9...+13 градусов. На востоке будет теплее всего — +12...+18, на западе еще продержится холод — +5...+9 градусов.

"А в прикарпатских областях еще холоднее может быть", — предупредила Диденко.

Она добавила, что на западе холод отступит уже на следующей неделе.

Где ожидаются осадки

Согласно прогнозу, дожди пройдут в восточной части Украины, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

А также дождь, местами с мокрым снегом ожидается в Закарпатье, Львовской области, Ивано-Франковской области, в Черновицкой области.

"Все, кто не попал в этот перечень — без осадков завтра", — отметила синоптик.

Погода в Киеве и области 7 апреля

В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Также Диденко прогнозирует небольшой дождь.

"В дальнейшем такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх", — отметила она.

Напомним, ранее Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 7 апреля. Синоптики сообщили, что в западных областях Украины продолжатся снегопады. Также в ряде регионов ожидаются дожди.

В северо-восточных и восточных областях умеренные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.

В Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории без существенных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской, местами в Киевской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

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