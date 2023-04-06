Какой будет погода 7 апреля: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко

Какой будет погода на Благовещение: народный синоптик прогнозирует потепление, но не везде
В большинстве областей Украины на Благовещение, 7 апреля, ожидается относительно теплая погода. Однако в западных регионах все еще задержится зимняя непогода.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 апреля
По словам Диденко, на Благовещение в Украине будет тепло по сравнению с предыдущими днями.
Днем в большинстве областей ожидается +9...+13 градусов. На востоке будет теплее всего — +12...+18, на западе еще продержится холод — +5...+9 градусов.
"А в прикарпатских областях еще холоднее может быть", — предупредила Диденко.
Она добавила, что на западе холод отступит уже на следующей неделе.
Где ожидаются осадки
Согласно прогнозу, дожди пройдут в восточной части Украины, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.
А также дождь, местами с мокрым снегом ожидается в Закарпатье, Львовской области, Ивано-Франковской области, в Черновицкой области.
"Все, кто не попал в этот перечень — без осадков завтра", — отметила синоптик.
Погода в Киеве и области 7 апреля
В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Также Диденко прогнозирует небольшой дождь.
"В дальнейшем такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх", — отметила она.
Напомним, ранее Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 7 апреля. Синоптики сообщили, что в западных областях Украины продолжатся снегопады. Также в ряде регионов ожидаются дожди.
В северо-восточных и восточных областях умеренные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.
В Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
На остальной территории без существенных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской, местами в Киевской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.