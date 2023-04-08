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Якою буде погода на Вербну неділю: народна синоптикиня зробила прогноз на завтра

8 квітня 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода на Вербну неділю 9 квітня: прогноз від народного синоптика
У Вербну неділю в Україні дещо потепліє. Фото: vechirniy.kyiv.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 9 квітня, коли значна частина українців святкуватимуть Вербну неділю, в Україні очікуються дощі та грози. При цьому у більшості областей завтра очікується тепла погода. 

Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 9 квітня

"Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. Хіба що у південній частині істотних опадів не очікується", — розповіла Діденко. 

Відповідно до прогнозу, у більшості областей завтра буде тепло. Температура повітря становитиме: 

  • протягом дня +12+16 градусів, 
  • на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.

"Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів", — додала синоптикиня. 

Погода у Києві 9 квітня

Діденко попередила, що завтра у столиці очікується дощ, а температура повітря сягатиме +13. 

"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі. Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів", — йдеться у повідомленні. 

Коли чекати потепління 

Синоптикиня також повідомила, що відчутне потепління, навіть у західних областях, очікується  в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу та неділю, 8 та 9 квітня, на покращення погодних умов чекати не варто. У багатьох областях дощитиме, а подекуди обіцяють нічні морози.

Зазначимо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше спрогнозувала, що у західних областях холоди відступлять уже наступного тижня

До слова, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм. 

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