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Какой будет погода на Вербное воскресенье: народный синоптик сделала прогноз на завтра

8 апреля 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода на Вербное воскресенье 9 апреля: прогноз от народного синоптика
В Вербное воскресенье в Украине несколько потеплеет. Фото: vechirniy.kyiv.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 9 апреля, когда значительная часть украинцев будут праздновать Вербное воскресенье, в Украине ожидаются дожди и грозы. При этом в большинстве областей ожидается теплая погода.

Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 апреля

"Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. Разве что в южной части существенных осадков не ожидается", — рассказала Диденко.

Согласно прогнозу, в большинстве областей завтра будет тепло. Температура воздуха будет составлять:

  • в течение дня +12+16 градусов,
  • на западе Украины и местами в Донецкой и Луганской областях +8+12 градусов.

"Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12 +15 градусов", — добавила синоптик.

Погода в Киеве 9 апреля

Диденко предупредила, что завтра в столице ожидается дождь, а температура воздуха составит до +13.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты. Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов", — говорится в сообщении.

Когда ждать потепления

Синоптик также сообщила, что ощутимое потепление, даже в западных областях, ожидается в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, улучшения погодных условий ждать не стоит. Во многих областях будет дождь, а иногда обещают ночные морозы.

Отметим, народный синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в западных областях холода отступят уже на следующей неделе.

К слову, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

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