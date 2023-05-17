Як чоловіку з двома дітьми та вагітною дружиною перетнути кордон

Якщо дружина вагітна третьою дитиною: нюанси виїзду за кордон
Під час дії воєнного стану в Україні виїзд за кордон військовозобов'язаним особам заборонений. Проте існують винятки, зокрема це стосується чоловіків, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.
Але чи має право виїхати за межі країни чоловік, у якого дружина вагітна третьою дитиною — на це питання відповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі PROГроші.
Чи випустять чоловіка з двома дітьми та вагітною дружиною з України — важливі нюанси
Як пояснив правозахисник, є кілька важливих нюансів, які військовозобов'язаному слід врахувати перед тим, як планувати виїзд за кордон, а саме:
- триместр вагітності, на якому перебуває дружина — термін вагітності повинен становити не менш як 35 тижнів (у такому випадку вважатиметься, що у чоловіка вже троє дітей);
- наявність усіх документів, які підтверджують батьківство.
Кравець також наголосив, якщо у чоловіка троє і більше дітей, народжених від різних дружин, але він справно та без заборгованості сплачує аліменти, то він теж зможе виїхати за кордон.
Важливо: визначальним чинником є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей до 18 років.
Які документи необхідно мати для виїзду з України
За словами юриста юридичної фірми "Грітчин та партнери" Костянтина Грітчина, для перетину держкордону на цій підставі потрібно мати відповідні документи. Це можуть бути:
- довідка про вагітність;
- свідоцтва про народження дітей;
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей;
- свідоцтво про народження дитини від колишньої дружини (оригінали (дублікати) або нотаріально засвідчені копії);
- свідоцтва про народження дітей від останнього шлюбу (оригінал чи нотаріально засвідчена копія)
- судове рішення про розірвання шлюбу з колишньою дружиною;
- судове рішення про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;
- рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;
- посвідчення батька багатодітної родини.
Якщо ж чоловік не проживає разом з родиною — треба надати докази утримання такої дитини (дітей). Це можуть бути:
- судове рішення про призначення аліментів на утримання дитини (дітей);
- довідка з виконавчої служби про відсутність боргу зі сплати аліментів, розмір сплати аліментів.
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