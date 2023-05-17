Как мужчине с двумя детьми и беременной женой пересечь границу

Правила пересечения границы во время действия военного положения. Фото: Новини.LIVE

Во время действия военного положения в Украине выезд за границу военнообязанным лицам запрещен. Однако существуют исключения, в частности, это касается мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Но вправе ли выехать за пределы страны мужчина, у которого жена беременна третьим ребенком — на этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии PROГроші.

Читайте также:

Выпустят ли мужчину с двумя детьми и беременной женой из Украины — важные нюансы

Как пояснил правозащитник, есть несколько важных нюансов, которые военнообязанному следует учесть перед тем, как планировать выезд за границу, а именно:

триместр беременности, на котором находится жена — срок беременности должен составлять не менее 35 недель (в таком случае будет считаться, что у мужчины уже трое детей);

наличие всех документов, подтверждающих отцовство.

Кравец также отметил, что если у мужчины трое и больше детей, рожденных от разных жен, но он исправно и без задолженности платит алименты, то он тоже сможет уехать за границу.

Важно: определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей до 18 лет.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы необходимо иметь для выезда из Украины

По словам юриста юридической фирмы "Гритчин и партнеры" Константина Гритчина, для пересечения госграницы на этом основании нужно иметь соответствующие документы. Это могут быть:

справка о беременности;

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

свидетельство о рождении ребенка от бывшей жены (оригиналы (дубликаты) или нотариально заверенные копии);

свидетельства о рождении детей от последнего брака (оригинал или нотариально заверенная копия)

судебное решение о расторжении брака с бывшей супругой;

судебное решение о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Если же мужчина не проживает вместе с семьей, нужно предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Это могут быть:

судебное решение о назначении алиментов на содержание ребенка (детей);

справка из исполнительной службы об отсутствии долга по уплате алиментов, размер уплаты алиментов.

Пересечение границы Украины. Фото: ГНСУ

Ранее мы сообщали, с какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь.

Напомним, мы рассказывали, могут ли исключены из военного учета покинуть Украину.

Также мы писали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.