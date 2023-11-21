Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Яценюк назвав причини, чому РФ не хоче визнавати Голодомор геноцидом arrow

Яценюк назвав причини, чому РФ не хоче визнавати Голодомор геноцидом

21 листопада 2023 17:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Яценюк назвав причини, чому РФ не хоче визнавати Голодомор геноцидом
Експрем’єр Арсеній Яценюк. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Експрем’єр Арсеній Яценюк заявив, що РФ не визнає Голодомор геноцидом, тому що лідери країни розуміють свою причетність до злочину проти українського населення. Росія ще 15 років тому не хотіла визнавати Голодомор і надалі продовжує це робити.

Про це Арсеній Яценюк повідомив Новини.LIVE під час Безпекового форуму в Києві.

Читайте також:

Росія не визнає Голодомор геноцидом

За словами Яценюка, ще 15 років тому РФ не хотіла визнавати Голодомор. Він зазначив, що добре пам'ятає, як росіяни противились Голодомору. Тоді як наразі вже 38 країн визнають його. 

Під час своєї розмови з Міністром зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим ще у далекому 2007 році Яценюк намагався донести йому, що Голодомор — "це злочин проти українців".

"Ви можете бути проти визнання Голодомору геноцидом, тільки якщо відчуваєте свою відповідальність за ці злочини", — вказав Яценюк

На це Лавров відповів, мовляв, Росія не відповідальна за це і визнавати Голодомор в Україні вони не планують.

Яценюк додав, що росіяни не підтримували визнання голодомору і це в черговий раз доводить їх провину.

Нагадаємо, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент вважає Голодомор заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України, та визнає його актом геноциду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі