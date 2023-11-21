Яценюк назвав причини, чому РФ не хоче визнавати Голодомор геноцидом

Експрем’єр Арсеній Яценюк. Фото: Новини.LIVE

Експрем’єр Арсеній Яценюк заявив, що РФ не визнає Голодомор геноцидом, тому що лідери країни розуміють свою причетність до злочину проти українського населення. Росія ще 15 років тому не хотіла визнавати Голодомор і надалі продовжує це робити.

Про це Арсеній Яценюк повідомив Новини.LIVE під час Безпекового форуму в Києві.

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Росія не визнає Голодомор геноцидом

За словами Яценюка, ще 15 років тому РФ не хотіла визнавати Голодомор. Він зазначив, що добре пам'ятає, як росіяни противились Голодомору. Тоді як наразі вже 38 країн визнають його.

Під час своєї розмови з Міністром зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим ще у далекому 2007 році Яценюк намагався донести йому, що Голодомор — "це злочин проти українців".

"Ви можете бути проти визнання Голодомору геноцидом, тільки якщо відчуваєте свою відповідальність за ці злочини", — вказав Яценюк

На це Лавров відповів, мовляв, Росія не відповідальна за це і визнавати Голодомор в Україні вони не планують.

Яценюк додав, що росіяни не підтримували визнання голодомору і це в черговий раз доводить їх провину.

Нагадаємо, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент вважає Голодомор заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України, та визнає його актом геноциду.