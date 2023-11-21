Яценюк назвал причины, почему РФ не хочет признавать Голодомор геноцидом
Экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что РФ не признает Голодомор геноцидом, потому что лидеры страны понимают свою причастность к преступлению против украинского населения. Россия еще 15 лет назад не хотела признавать Голодомор и продолжает это делать.
Об этом Арсений Яценюк сообщил Новини.LIVE во время Форума безопасности в Киеве.
Россия не признает Голодомор геноцидом
По словам Яценюка, еще 15 лет назад РФ не желала признавать Голодомор. Он отметил, что хорошо помнит, как россияне противились Голодомору. В то время как уже 38 стран признают его.
Во время разговора с Министром внешних дел России Сергеем Лавровым еще в далеком 2007 году Яценюк пытался донести ему, что Голодомор — "это преступление против украинцев".
"Вы можете быть против признания Голодомора геноцидом, только если чувствуете свою ответственность за эти преступления", — указал Яценюк.
На это Лавров ответил, что Россия не ответственна за это и признавать Голодомор в Украине они не планируют.
Яценюк добавил, что россияне не поддерживали признание Голодомора и это в очередной раз доказывает их вину.
Напомним, парламент Уэльса (Senedd Cymru) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент считает Голодомор заранее спланированным преступлением, совершенным и возглавляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины, и признает его актом геноцида.
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