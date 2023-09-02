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Є багато питань: Резнікова запросили на засідання "Слуги народу"

2 вересня 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Є багато питань: Резнікова запросили на засідання "Слуги народу"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наступного тижня в партії "Слуга народу" відбудуться збори, де обговорюватимуться кадрові рішення. Голову Міноборони Олексія Резнікова також запросили на це засідання.

Про це повідомила лідер партії Олена Шуляк.

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До Резнікова є багато питань

За словами Шуляка, до Резнікова виникло багато питань, тому його запросили на засідання.

"Міністра запросили на засідання фракції через наявні питання до нього. Навіть якщо найближчим часом міністра буде замінено, він все одно дасть відповіді на запитання, підняті представниками нашого політичного руху. Від міністра очікують роз'яснень щодо низки важливих моментів", — сказала вона.

Також лідер фракції "Слуга народу" не виключила, що буде зроблено кадрові зміни. За її словами, є безліч документів, чуток та різноманітних думок щодо деяких закупівель.

"Цю інформацію ретельно вивчають експерти, активісти та представники громадянського суспільства, які займаються антикорупційними проєктами. Це показує, що в нашій країні ми завжди уважно стежитимемо за потенційними проявами корупції", — додала Олена Шуляк.

Нагадаємо, що Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади міністра оборони. За його словами, він не є "людиною з політичними амбіціями".

 

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