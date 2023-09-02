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Есть много вопросов: Резникова пригласили на заседание "Слуги народа"

2 сентября 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Есть много вопросов: Резникова пригласили на заседание "Слуги народа"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На следующей неделе в партии "Слуга народа" пройдет собрание, где будут обсуждаться кадровые решения. Главу Минобороны Алексея Резникова также пригласили на это заседание.

Об этом сообщила лидер партии Елена Шуляк.

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К Резникову есть много вопросов

По словам Шуляк, к Резникову возникло много вопросов, поэтому его пригласили на заседание. 

"Министра пригласили на заседание фракции из-за имеющихся вопросов к нему. Даже если в ближайшее время министр будет заменен, он все равно даст ответы на вопросы, поднятые представителями нашего политического движения. От министра ожидают разъяснений по ряду важных моментов", — сказал она. 

Также лидер фракции "Слуга народа" не исключила, что будут произведены кадровые изменения. По ее словам, есть множество документов, слухов и разнообразных мнений по некоторым закупкам. 

"Эту информацию тщательно изучают эксперты, активисты и представители гражданского общества, которые занимаются антикоррупционными проектами. Это показывает, что в нашей стране мы всегда будем внимательно следить за потенциальными проявлениями коррупции", — добавила Елена Шуляк.

Напомним, что Алексей Резников прокомментировал слухи о своей отставке с должности министра обороны. По его словам, он не является "человеком с политическими амбициями".

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