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Єрмак обговорив з Салліваном першочергові оборонні потреби України

12 серпня 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак обговорив з Салліваном першочергові оборонні потреби України
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 серпня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Про це йдеться на сайті ОП.

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Розмова Єрмака та Саллівана

Керівник ОП поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. 

Єрмак подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української формули миру, що відбувалася в Саудівській Аравії.

Салліван та Єрмак обговорили питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП подякував США, президенту Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського, керівник ОП Андрій Єрмак провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Участь у переговорах взяли 58 країн. 

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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