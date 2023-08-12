Ермак обсудил с Салливаном первоочередные оборонные нужды Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Сегодня, 12 августа, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили первоочередные оборонные нужды Украины.

Об этом говорится на сайте ОП.

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Руководитель ОП проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте, в частности, на самых горячих направлениях.

Ермак поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской формулы мира, которая проходила в Саудовской Аравии.

Салливан и Ермак обсудили вопросы подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП поблагодарил США, президента Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины.

Напомним, по поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.