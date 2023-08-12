Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Єрмак провів зустріч щодо Формули миру: скільки країн взяло участь arrow

Єрмак провів зустріч щодо Формули миру: скільки країн взяло участь

12 серпня 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українська Формула миру: Єрмак провів п'яту зустріч з іноземними послами
Зустріч з іноземними послами. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За дорученням президента України Володимира Зеленського керівник ОП Андрій Єрмак провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Участь у переговорах взяло 58 країн. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

Читайте також:

Про що йшлося на зустрічі

Відтак, зустріч відбулася у Клубі Кабінету Міністрів України. Під час неї обговорювали два пункти Формули — "Енергетична безпека" та "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

Усього у переговорах взяли участь представники 58 країн. В той час як на минулому заході було представлено 43 країни. 

"Це свідчить про те, що ми активно рухаємося в пошуках належного рішення для забезпечення миру у світі", — каже Єрмак. 

null
Зустріч з іноземними послами. Фото: ОП

Декларація про "гарантії безпеки"

Значну увагу учасники зустрічі приділили розгляду питання, що стосується безпекових гарантій. Відомо, що вже 13 держав приєдналися до Спільної декларації щодо підтримки України. Її погодили країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі. 

"Декларація є рамковим документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх і багатосторонніх безпекових договорів. Це мають бути чіткі й довгострокові зобов’язання, які забезпечать спроможність України захищатися сьогодні й запобігти російській агресії в майбутньому, забезпечити стабільність миру не лише в Україні, а й в усьому світі", — наголосив Єрмак. 

Водночас, керівник ОП запросив інших країн приєднатися до даного документу.

Нагадаємо, 58 країн підтримали підготовку української формули миру Президента України Володимира Зеленського. 

Також ми писали, що у Києві розпочався перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз