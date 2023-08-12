Українська Формула миру: Єрмак провів п'яту зустріч з іноземними послами

Зустріч з іноземними послами. Фото: ОП

За дорученням президента України Володимира Зеленського керівник ОП Андрій Єрмак провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Участь у переговорах взяло 58 країн.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Відтак, зустріч відбулася у Клубі Кабінету Міністрів України. Під час неї обговорювали два пункти Формули — "Енергетична безпека" та "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

Усього у переговорах взяли участь представники 58 країн. В той час як на минулому заході було представлено 43 країни.

"Це свідчить про те, що ми активно рухаємося в пошуках належного рішення для забезпечення миру у світі", — каже Єрмак.

Зустріч з іноземними послами. Фото: ОП

Декларація про "гарантії безпеки"

Значну увагу учасники зустрічі приділили розгляду питання, що стосується безпекових гарантій. Відомо, що вже 13 держав приєдналися до Спільної декларації щодо підтримки України. Її погодили країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Декларація є рамковим документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх і багатосторонніх безпекових договорів. Це мають бути чіткі й довгострокові зобов’язання, які забезпечать спроможність України захищатися сьогодні й запобігти російській агресії в майбутньому, забезпечити стабільність миру не лише в Україні, а й в усьому світі", — наголосив Єрмак.

Водночас, керівник ОП запросив інших країн приєднатися до даного документу.

Нагадаємо, 58 країн підтримали підготовку української формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Також ми писали, що у Києві розпочався перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.