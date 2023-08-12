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Ермак провел встречу по Формуле мира: сколько стран приняло участие

12 августа 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинская Формула мира: Ермак провел пятую встречу с иностранными послами
Встреча с иностранными послами. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По поручению президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняло 58 стран.

Об этом сообщает Офис президента.

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Следовательно, встреча состоялась в Клубе Кабинета Министров Украины. Во время нее обсуждали два пункта Формулы — "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторение агрессии".

Всего в переговорах приняли участие представители 58 стран. В то время как на прошедшем мероприятии было представлено 43 страны.

"Это свидетельствует о том, что мы активно двигаемся в поисках надлежащего решения для обеспечения мира в мире", — говорит Ермак.

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Встреча с иностранными послами. Фото: ОП

Декларация о "гарантиях безопасности"

Значительное внимание участники встречи уделили рассмотрению вопроса, касающегося гарантий безопасности. Известно, что уже 13 государств присоединились к Совместной декларации по поддержке Украины. Ее согласовали страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Декларация является рамочным документом. Следующий шаг - заключение системы двусторонних и многосторонних договоров безопасности. Это должны быть четкие и долгосрочные обязательства, которые обеспечат способность Украины защищаться сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем, обеспечить стабильность мира не только в Украине, но и во всем мире", — подчеркнул Ермак.

В то же время руководитель ОП пригласил других стран присоединиться к данному документу.

Напомним, 58 стран поддержали подготовку украинской формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что в Киеве начался первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

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