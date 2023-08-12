Украинская Формула мира: Ермак провел пятую встречу с иностранными послами

Ермак провел встречу по Формуле мира: сколько стран приняло участие
По поручению президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняло 58 стран.
Об этом сообщает Офис президента.
О чем говорилось на встрече
Следовательно, встреча состоялась в Клубе Кабинета Министров Украины. Во время нее обсуждали два пункта Формулы — "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторение агрессии".
Всего в переговорах приняли участие представители 58 стран. В то время как на прошедшем мероприятии было представлено 43 страны.
"Это свидетельствует о том, что мы активно двигаемся в поисках надлежащего решения для обеспечения мира в мире", — говорит Ермак.
Декларация о "гарантиях безопасности"
Значительное внимание участники встречи уделили рассмотрению вопроса, касающегося гарантий безопасности. Известно, что уже 13 государств присоединились к Совместной декларации по поддержке Украины. Ее согласовали страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Декларация является рамочным документом. Следующий шаг - заключение системы двусторонних и многосторонних договоров безопасности. Это должны быть четкие и долгосрочные обязательства, которые обеспечат способность Украины защищаться сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем, обеспечить стабильность мира не только в Украине, но и во всем мире", — подчеркнул Ермак.
В то же время руководитель ОП пригласил других стран присоединиться к данному документу.
Напомним, 58 стран поддержали подготовку украинской формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.
Также мы писали, что в Киеве начался первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.