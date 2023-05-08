Ігнат пояснив, чому була оголошена тривога 8 травня

Речник Командування повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE

Речник Командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів, у чому полягала причина оголошення повітряної тривоги сьогодні, 8 травня. Українці знову бігли в бомбосховище через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може переносити ракети "Кинжал".

Про це Юрій Ігнат заявив під час брифінгу.

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Речник Командування повітряних сил розповів, що в Україні немає достатньої кількості систем ППО Patriot чи Samp-T, які змогли б захистити українське небо від такого типу озброєння, як ракети "Кинжал".

Окрім цього, Ігнат зауважив, що це аеробалістична ракета, яка здатна летіти дуже швидко і дуже точно.

Через це повітряну тривогу і оголошують по всій Україні, адже ракета здатна долетіти туди, куди захоче ворог.

Ми писали раніше, що сьогодні ворог намагався черговий раз атакувати територію України, зокрема Київ. На щастя, усі ворожі цілі було збито, однак уламки БпЛА пошкодили багатоквартирні будинки, автівки, пʼятеро людей отримали поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна змогла збити ракети "Кинжал" над Києвом. Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Це сталося під час нічної атаки 4 травня.

Хоча перед цим Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростовував інформацію про те, що у ніч проти 4 травня у небі над Києвом збили російську балістичну ракету.