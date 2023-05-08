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Игнат объяснил, почему была объявлена тревога 8 мая

8 мая 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Игнат объяснил, почему была объявлена тревога 8 мая
Спикер Командование воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Спикер Командования воздушных сил Юрий Игнат рассказал, в чем заключалась причина объявления воздушной тревоги сегодня, 8 мая. Украинцы снова бежали в бомбоубежище из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Об этом Юрий Игнат заявил во время брифинга.

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Спикер Командования воздушных сил рассказал, что в Украине нет достаточного количества систем ПВО Patriot или Samp-T, которые смогли бы оградить украинское небо от такого вооружения, как ракеты "Кинжал".

Кроме того, Игнат отметил, что это аэробалистическая ракета, которая способна лететь очень быстро и очень точно.

Поэтому воздушную тревогу и объявляют по всей Украине, ведь ракета способна долететь туда, куда захочет враг.

Мы писали ранее, что сегодня враг пытался в очередной раз атаковать территорию Украины, в частности, Киев. К счастью, все вражеские цели были сбиты, однако обломки БпЛА повредили многоквартирные дома, автомобили, пять человек получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно мы писали, что Украина смогла сбить ракеты "Кинжал" над Киевом. Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Это произошло во время ночной атаки 4 мая.

Хотя перед этим cпикер Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опровергал информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету.

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