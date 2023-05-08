Игнат объяснил, почему была объявлена тревога 8 мая

Спикер Командование воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Спикер Командования воздушных сил Юрий Игнат рассказал, в чем заключалась причина объявления воздушной тревоги сегодня, 8 мая. Украинцы снова бежали в бомбоубежище из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Об этом Юрий Игнат заявил во время брифинга.

Читайте также:

Подробности

Спикер Командования воздушных сил рассказал, что в Украине нет достаточного количества систем ПВО Patriot или Samp-T, которые смогли бы оградить украинское небо от такого вооружения, как ракеты "Кинжал".

Кроме того, Игнат отметил, что это аэробалистическая ракета, которая способна лететь очень быстро и очень точно.

Поэтому воздушную тревогу и объявляют по всей Украине, ведь ракета способна долететь туда, куда захочет враг.

Мы писали ранее, что сегодня враг пытался в очередной раз атаковать территорию Украины, в частности, Киев. К счастью, все вражеские цели были сбиты, однако обломки БпЛА повредили многоквартирные дома, автомобили, пять человек получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно мы писали, что Украина смогла сбить ракеты "Кинжал" над Киевом. Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Это произошло во время ночной атаки 4 мая.

Хотя перед этим cпикер Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опровергал информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету.