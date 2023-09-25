Ігор Коломойський на суді запевнив, що не збирається тікати
У понеділок, 25 вересня, Київський апеляційний суд переглядає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Він під час засідання заявив, що попередній запобіжний захід несправедливий.
Про це інформує кореспондент Новини.LIVE.
Чому Коломойський оскаржує запобіжний захід
Ігор Коломойський у суді заявив, що обраний раніше запобіжний захід щодо нього несправедливий. Мовляв, нікуди тікати не збирається, адже переконаний, що не порушував закон і все це можна довести.
"Зараз йдеться не про уникнення покарання, а про справедливість і моє право на захист. Я приїхав до України напередодні виборів, щоб відновити справедливість, але зараз я в такому стані, що попередні питання не вирішилися, а вже є нові. Тому я нікуди не збираюся їхати, ховатися. Це фактова справа. Це питання бухгалтерське, експертне та аудиторське", — заявив Коломойський.
За словами Коломойського, у "Приваті" були щоденні звіти щодо кількості грошей у касі, тож будь-які махінації можливо відстежити.
Водночас підозрюваний скаржиться, що сторона обвинувачення не проводила з ним жодних слідчих дій. Через це він начебто не міг розповісти слідству, які кошти вносив на свої рахунки та в касу "ПриватБанку".
До того ж захист апелює до стану здоров’я бізнесмена. Мовляв, у нього цукровий діабет та проблеми з нирками, через що попередній запобіжний захід занадто жорсткий.
Своєю чергою сторона обвинувачення наполягає не змінювати запобіжний захід через те, що ризики збільшуються, а також Коломойському повідомлено про підозру і щодо інших кримінальних проваджень.
Нагадаємо, на засідання прийшли відомі ведучі "1+1" та ексміністр.
Також Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки.