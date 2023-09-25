Ігор Коломойський на суді запевнив, що не збирається тікати

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 25 вересня, Київський апеляційний суд переглядає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Він під час засідання заявив, що попередній запобіжний захід несправедливий.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE.

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Ігор Коломойський у суді заявив, що обраний раніше запобіжний захід щодо нього несправедливий. Мовляв, нікуди тікати не збирається, адже переконаний, що не порушував закон і все це можна довести.

"Зараз йдеться не про уникнення покарання, а про справедливість і моє право на захист. Я приїхав до України напередодні виборів, щоб відновити справедливість, але зараз я в такому стані, що попередні питання не вирішилися, а вже є нові. Тому я нікуди не збираюся їхати, ховатися. Це фактова справа. Це питання бухгалтерське, експертне та аудиторське", — заявив Коломойський.

За словами Коломойського, у "Приваті" були щоденні звіти щодо кількості грошей у касі, тож будь-які махінації можливо відстежити.

Водночас підозрюваний скаржиться, що сторона обвинувачення не проводила з ним жодних слідчих дій. Через це він начебто не міг розповісти слідству, які кошти вносив на свої рахунки та в касу "ПриватБанку".

До того ж захист апелює до стану здоров’я бізнесмена. Мовляв, у нього цукровий діабет та проблеми з нирками, через що попередній запобіжний захід занадто жорсткий.

Своєю чергою сторона обвинувачення наполягає не змінювати запобіжний захід через те, що ризики збільшуються, а також Коломойському повідомлено про підозру і щодо інших кримінальних проваджень.

Нагадаємо, на засідання прийшли відомі ведучі "1+1" та ексміністр.

Також Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки.