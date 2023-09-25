Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ігор Коломойський на суді запевнив, що не збирається тікати arrow

Ігор Коломойський на суді запевнив, що не збирається тікати

25 вересня 2023 15:53
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Ігор Коломойський на суді запевнив, що не збирається тікати
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 25 вересня, Київський апеляційний суд переглядає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Він під час засідання заявив, що попередній запобіжний захід несправедливий.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Коломойський оскаржує запобіжний захід

Ігор Коломойський у суді заявив, що обраний раніше запобіжний захід щодо нього несправедливий. Мовляв, нікуди тікати не збирається, адже переконаний, що не порушував закон і все це можна довести.

"Зараз йдеться не про уникнення покарання, а про справедливість і моє право на захист. Я приїхав до України напередодні виборів, щоб відновити справедливість, але зараз я в такому стані, що попередні питання не вирішилися, а вже є нові. Тому я нікуди не збираюся їхати, ховатися. Це фактова справа. Це питання бухгалтерське, експертне та аудиторське", — заявив Коломойський.

За словами Коломойського, у "Приваті" були щоденні звіти щодо кількості грошей у касі, тож будь-які махінації можливо відстежити.

Водночас підозрюваний скаржиться, що сторона обвинувачення не проводила з ним жодних слідчих дій. Через це він начебто не міг розповісти слідству, які кошти вносив на свої рахунки та в касу "ПриватБанку".

До того ж захист апелює до стану здоров’я бізнесмена. Мовляв, у нього цукровий діабет та проблеми з нирками, через що попередній запобіжний захід занадто жорсткий.

Своєю чергою сторона обвинувачення наполягає не змінювати запобіжний захід через те, що ризики збільшуються, а також Коломойському повідомлено про підозру і щодо інших кримінальних проваджень.

Нагадаємо, на засідання прийшли відомі ведучі "1+1" та ексміністр.

Також Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз