Игорь Коломойский на суде заверил, что не собирается убегать
В понедельник, 25 сентября, Киевский апелляционный суд пересматривает меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Он во время заседания заявил, что предыдущая мера пресечения несправедлива.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Почему Коломойский обжалует меру пресечения
Игорь Коломойский в суде заявил, что избранная ранее мера пресечения к нему несправедлива. Мол, никуда убегать не собирается, ведь убежден, что не нарушал закон и все это можно доказать.
"Сейчас речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и моем праве на защиту. Я приехал в Украину накануне выборов, чтобы восстановить справедливость, но сейчас я в таком состоянии, что предыдущие вопросы не решились, а уже новые. Поэтому я никуда не собираюсь ехать, прятаться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский" , — заявил Коломойский.
По словам Коломойского, у "Привата" были ежедневные отчеты по количеству денег в кассе, поэтому любые махинации можно отследить.
В то же время подозреваемый жалуется, что сторона обвинения не проводила с ним никаких следственных действий. Из-за этого он якобы не мог рассказать следствию, какие средства вносил на свои счета и в кассу "ПриватБанка".
К тому же защита апеллирует к состоянию здоровья бизнесмена. Мол, у него сахарный диабет и проблемы с почками, из-за чего мера пресечения слишком жесткая.
В свою очередь сторона обвинения настаивает на изменении меры пресечения из-за того, что риски увеличиваются, а также Коломойскому сообщено о подозрении и по другим уголовным производствам.
Напомним, на заседание пришли известные ведущие "1+1" и эксминистр.
Также Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки.