Игорь Коломойский на суде заверил, что не собирается убегать

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 25 сентября, Киевский апелляционный суд пересматривает меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Он во время заседания заявил, что предыдущая мера пресечения несправедлива.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Игорь Коломойский в суде заявил, что избранная ранее мера пресечения к нему несправедлива. Мол, никуда убегать не собирается, ведь убежден, что не нарушал закон и все это можно доказать.

"Сейчас речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и моем праве на защиту. Я приехал в Украину накануне выборов, чтобы восстановить справедливость, но сейчас я в таком состоянии, что предыдущие вопросы не решились, а уже новые. Поэтому я никуда не собираюсь ехать, прятаться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский" , — заявил Коломойский.

По словам Коломойского, у "Привата" были ежедневные отчеты по количеству денег в кассе, поэтому любые махинации можно отследить.

В то же время подозреваемый жалуется, что сторона обвинения не проводила с ним никаких следственных действий. Из-за этого он якобы не мог рассказать следствию, какие средства вносил на свои счета и в кассу "ПриватБанка".

К тому же защита апеллирует к состоянию здоровья бизнесмена. Мол, у него сахарный диабет и проблемы с почками, из-за чего мера пресечения слишком жесткая.

В свою очередь сторона обвинения настаивает на изменении меры пресечения из-за того, что риски увеличиваются, а также Коломойскому сообщено о подозрении и по другим уголовным производствам.

Напомним, на заседание пришли известные ведущие "1+1" и эксминистр.

Также Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки.