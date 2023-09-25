Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Игорь Коломойский на суде заверил, что не собирается убегать arrow

Игорь Коломойский на суде заверил, что не собирается убегать

25 сентября 2023 15:53
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Игорь Коломойский на суде заверил, что не собирается убегать
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 25 сентября, Киевский апелляционный суд пересматривает меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Он во время заседания заявил, что предыдущая мера пресечения несправедлива.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему Коломойский обжалует меру пресечения

Игорь Коломойский в суде заявил, что избранная ранее мера пресечения к нему несправедлива. Мол, никуда убегать не собирается, ведь убежден, что не нарушал закон и все это можно доказать.

"Сейчас речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и моем праве на защиту. Я приехал в Украину накануне выборов, чтобы восстановить справедливость, но сейчас я в таком состоянии, что предыдущие вопросы не решились, а уже новые. Поэтому я никуда не собираюсь ехать, прятаться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский" , — заявил Коломойский.

По словам Коломойского, у "Привата" были ежедневные отчеты по количеству денег в кассе, поэтому любые махинации можно отследить.

В то же время подозреваемый жалуется, что сторона обвинения не проводила с ним никаких следственных действий. Из-за этого он якобы не мог рассказать следствию, какие средства вносил на свои счета и в кассу "ПриватБанка".

К тому же защита апеллирует к состоянию здоровья бизнесмена. Мол, у него сахарный диабет и проблемы с почками, из-за чего мера пресечения слишком жесткая.

В свою очередь сторона обвинения настаивает на изменении меры пресечения из-за того, что риски увеличиваются, а также Коломойскому сообщено о подозрении и по другим уголовным производствам.

Напомним, на заседание пришли известные ведущие "1+1" и эксминистр.

Также Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз