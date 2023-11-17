Інформаційна війна РФ і чи варто очікувати на скорочення допомоги від США — ефір Новини.LIVE
Гостем студії Новини.LIVE став політтехнолог Тарас Завгородній. Він розповість про інформаційну війну РФ і чи варто очікувати на зниження допомоги від США.
Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:45.
Прямий ефір
Ведучий Сергій Гулюк та Тарас Завгородній обговорили прогрес Росії в інформаційній війні та чого намагається досягти.
Також у рамках ефіру постало питання про те, чи є Дональд Трамп глобальною загрозою і чи варто очікувати зменшення підтримки від США.
Крім того, було порушено питання поточного стану в енергетичній сфері України.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України у зв'язку з її війною. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.
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