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Інформаційна війна РФ і чи варто очікувати на скорочення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

17 листопада 2023 20:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Інформаційна війна РФ і чи варто очікувати на скорочення допомоги від США — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Гостем студії Новини.LIVE став політтехнолог Тарас Завгородній. Він розповість про інформаційну війну РФ і чи варто очікувати на зниження допомоги від США.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:45.

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Прямий ефір

Ведучий Сергій Гулюк та Тарас Завгородній обговорили прогрес Росії в інформаційній війні та чого намагається досягти.

Також у рамках ефіру постало питання про те, чи є Дональд Трамп глобальною загрозою і чи варто очікувати зменшення підтримки від США.

Крім того, було порушено питання поточного стану в енергетичній сфері України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України у зв'язку з її війною. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.

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