Информационная война РФ и стоит ли ожидать сокращения помощи от США — эфир Новини.LIVE
Гостем студии Новини.LIVE стал политтехнолог Тарас Завгородний. Он расскажет про информационную войну РФ и стоит ли ожидать снижения помощи от США.
Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:45.
Прямой эфир
Ведущий Сергей Гулюк и Тарас Завгородний обсудили прогресс России в информационной войне и чего пытается достичь.
Также в рамках эфира поднялся вопрос о том, является ли Дональд Трамп глобальной угрозой и стоит ли ожидать уменьшения поддержки от США.
Кроме того, были затронуты вопросы текущего положения в энергетической сфере Украины.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины в связи с ее войной. Около 96% американской финансовой помощи уже расходованы.
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