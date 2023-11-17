Информационная война РФ и стоит ли ожидать сокращения помощи от США — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал политтехнолог Тарас Завгородний. Он расскажет про информационную войну РФ и стоит ли ожидать снижения помощи от США.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:45.

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Прямой эфир

Ведущий Сергей Гулюк и Тарас Завгородний обсудили прогресс России в информационной войне и чего пытается достичь.

Также в рамках эфира поднялся вопрос о том, является ли Дональд Трамп глобальной угрозой и стоит ли ожидать уменьшения поддержки от США.

Кроме того, были затронуты вопросы текущего положения в энергетической сфере Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины в связи с ее войной. Около 96% американской финансовой помощи уже расходованы.