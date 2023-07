Данілов відреагував на підсумки саміту НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters

Участь України у Вільнюському саміті НАТО — історична подія. З геополітичної точки зору, це символізує кінець проєкту Путіна, згідно з яким він хотів відновити російсько-радянську імперію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте також:

Данілов про саміт НАТО

Як стверджує Данілов, навіть попри те, що на саміті не прийняли рішення про повноцінне членство України в НАТО, участь нашої держави у цій зустрічі — історична подія.

"Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року — подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово). В геополітичному вимірі саміт — це кінець проєкту Путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році. Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: THE END of the empire", — заявив Данілов.

Повідомлення Данілова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянули заявку України на членство.

Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.