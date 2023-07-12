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"Історична подія": Данілов відреагував на підсумки саміту НАТО

12 липня 2023 21:26
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Козюк Тетяна
редактор
Данілов відреагував на підсумки саміту НАТО
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Участь України у Вільнюському саміті НАТО — історична подія. З геополітичної точки зору, це символізує кінець проєкту Путіна, згідно з яким він хотів відновити російсько-радянську імперію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Як стверджує Данілов, навіть попри те, що на саміті не прийняли рішення про повноцінне членство України в НАТО, участь нашої держави у цій зустрічі — історична подія. 

"Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року — подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово). В геополітичному вимірі саміт — це кінець проєкту Путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році. Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: THE END of the empire", — заявив Данілов. 

 

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Повідомлення Данілова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянули заявку України на членство.

Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. 

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.

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