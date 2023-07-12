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"Историческое событие": Данилов отреагировал на итоги саммита НАТО

12 июля 2023 21:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Данилов отреагировал на итоги саммита НАТО
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Участие Украины в Вильнюсском саммите НАТО — историческое событие. С геополитической точки зрения это символизирует конец проекта Путина, согласно которому он хотел восстановить русско-советскую империю.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как утверждает Данилов, даже несмотря на то, что на саммите не было принято решение о полноценном членстве Украины в НАТО, участие нашего государства в этой встрече — историческое событие.

"Место и вес Украины в повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года - событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно). В геополитическом измерении Саммит - это конец проекта путина по восстановлению российско-советской империи, который он начал своей речью в Мюнхене в 2007 году Украина поставила собственную резолюцию на путинской бумажке: "THE END of the empire", — заявил Данилов.  

 

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Сообщение Данилова. Фото: скриншот

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО . Лидеры НАТО официально рассмотрели заявку Украины на членство.

Добавим, что на саммите НАТО Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

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