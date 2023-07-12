Зеленський і Байден на саміті НАТО: конференція

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Фото: CNN

Сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у рамках саміту НАТО. Зокрема, лідер Штатів розпочав пресконференцію.

Прямий ефір пресконференції Джо Байдена можна переглянути на Новини.LIVE.

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Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство.

Раніше стало відомо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрінеться з Байденом. Однією із тем, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.