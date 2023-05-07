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Юрист пояснив, чи можуть звільнити з роботи в разі відсутності військового квитка

7 травня 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Юрист пояснив, чи можуть звільнити з роботи в разі відсутності військового квитка
Призовник тримає військовий квиток у руках. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть роботодавці за законом звільнити людину через відсутність військового квитка. А також пояснив, чи є це підставою для відмови у прийнятті на роботу.

Про це Ростислав Кравець зазначив на своєму YouTube-каналі.

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Адвокат розпочав із питання у звʼязку з відсутністю військового квитка, відповідного прописного свідоцтва або тимчасовою свідоцтва.

"Кодекс Закону "Про працю" не передбачає звільнення з роботи особи у разі відсутності в неї військового квитка або прописного свідоцтва. Тому будь-які погрози керівників через те, що ви не стали на військовий облік чи ви не надаєте відповідні військово-облікові документи, не є підставою для звільнення вас з роботи", — зазначив Кравець.

Також Кравець наголошує, що і Кодекс законів про працю, і стаття 43 Конституції гарантує особі працевлаштування. Відмову у працевлаштуванні він назвав "дискримінацією".

"Підсумовуючи все сказане, розповідаю: звільнити вас у зв'язку з відсутністю військово-облікового документа не можуть, відмовити, на мій погляд, у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового квитка вас теж не можуть", — каже юрист.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть вручити повістку через родичів і які умови для цього необхідні. 

А також пояснювали, як правильно діяти, якщо отримали штраф за ухилення від мобілізації

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