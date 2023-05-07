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Юрист объяснил, могут ли уволить с работы в случае отсутствия военного билета

7 мая 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Юрист объяснил, могут ли уволить с работы в случае отсутствия военного билета
Призывник держит военный билет в руках. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли работодатели по закону уволить человека из-за отсутствия военного билета. А также объяснил, является ли это основанием для отказа в принятии на работу.

Об этом Ростислав Кравец отметил на своем YouTube-канале.

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Адвокат начал с вопроса в связи с отсутствием военного билета, соответствующего прописного свидетельства или временного свидетельства.

"Кодекс Закона "О труде" не предусматривает увольнения с работы лица в случае отсутствия у него военного билета или прописного свидетельства. Поэтому любые угрозы руководителей из-за того, что вы не встали на военный учет или вы не предоставляете соответствующие военно-учетные документы, не является основанием для увольнения вас с работы", — отметил Кравец.

Кравец также отмечает, что и Кодекс законов о труде, и статья 43 Конституции гарантирует лицу трудоустройства. Отказ в трудоустройстве он назвал "дискриминацией".

"Подытоживая все сказанное, рассказываю: уволить вас в связи с отсутствием военно-учетного документа не могут, отказать, на мой взгляд, в принятии на работу в связи с отсутствием военного билета вас тоже не могут", — говорит юрист.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли вручить повестку через родственников и какие условия для этого необходимы.

А также объясняли, как правильно действовать, если получили штраф за уклонение от мобилизации.

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