Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд українців із Сектора Гази, — Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets

За дві години до того, як мали евакуюватися українці та іноземці із Сектору Гази, у МЗС Ізраїля повідомили, що не можуть гарантувати безпеку, тому відомство відкликало цей дозвіл. Своєю чергою посол України офіційно надіслав ноту протесту.

Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Щодо сьогоднішньої ситуації по Ізраїлю, дійсно, вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні перетнути пункт перетину "Рафах". Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл", — зауважив він.

Заборона евакуації

Лубінець наголосив, що наразі сформована офіційна заява від українського МЗС, а наш посол вже надіслав ноту протесту.

"За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти", — запевнив політик.

За його словами, пункт пропуску з єгипетської сторони є відкритим.

Нагадаємо, інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. У посольстві зазначають, що дані про кількість загиблих громадян України теж не змінилися.

Також ми писали, що в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.