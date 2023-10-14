Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд українців із Сектора Гази, — Лубінець arrow

Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд українців із Сектора Гази, — Лубінець

14 жовтня 2023 21:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд українців із Сектора Гази, — Лубінець
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За дві години до того, як мали евакуюватися українці та іноземці із Сектору Гази, у МЗС Ізраїля повідомили, що не можуть гарантувати безпеку, тому відомство відкликало цей дозвіл. Своєю чергою посол України офіційно надіслав ноту протесту.

Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Через який пункт мали евакуювати громадян

"Щодо сьогоднішньої ситуації по Ізраїлю, дійсно, вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні перетнути пункт перетину "Рафах". Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл", — зауважив він.

Заборона евакуації

Лубінець наголосив, що наразі сформована офіційна заява від українського МЗС, а наш посол вже надіслав ноту протесту.

"За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти", — запевнив політик.

За його словами, пункт пропуску з єгипетської сторони є відкритим.

Нагадаємо, інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. У посольстві зазначають, що дані про кількість загиблих громадян України теж не змінилися. 

Також ми писали, що в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз