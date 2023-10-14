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Израиль отозвал разрешение на выезд украинцев из Сектора Газа, — Лубинец

14 октября 2023 21:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Израиль отозвал разрешение на выезд украинцев из Сектора Газы, — Лубинец
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook/dmytro.lubinets
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За два часа до того, как должны были эвакуироваться украинцы и иностранцы из Сектора Газа, в МИД Израиля сообщили, что не могут обеспечить безопасность, поэтому ведомство отозвало это разрешение. В свою очередь посол Украины официально направил ноту протеста.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости".

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Через какой пункт должны были эвакуировать граждан

"О сегодняшней ситуации по Израилю действительно вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны пересечь пункт пересечения "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", — отметил он.

Запрет эвакуации

Лубинец подчеркнул, что в настоящее время сформировано официальное заявление от украинского МИД, а наш посол уже направил ноту протеста.

"По нашей информации, так же сделали или планируют сделать еще ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети", — заверил политик.

По его словам, пункт пропуска с египетской стороны открыт.

Напомним, информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАСа, не подтвердилась. В посольстве отмечают, что данные о количестве погибших граждан тоже не изменились.

Также мы писали, что в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.

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