Кабмін погодив документ, який дозволить збільшити кількість співробітників НАБУ на 300 осіб

Кабмін погодив два євроінтеграційні законопроєкти. Фото: ТГ-канал Дениса Шмигаля

Кабінет міністрів України погодив два законопроєкти, які доручив підготувати Президент України Володимир Зеленський. Один з них передбачає збільшення кількості співробітників НАБУ.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

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Перший законопроєкт передбачає збільшення кількості співробітників Національного антикорупційного бюро на 300 осіб. Це робитиметься поетапно: по 100 співробітників протягом наступних трьох років.

Інший законопроєкт передбачає виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

"Прийняття цих двох законопроєктів означатиме виконання одразу двох з чотирьох ключових рекомендацій, які надала нам Єврокомісія у своєму звіті щодо розширення. Будемо прохати народних депутатів та профільний комітет розглянути ці ініціативи у пріоритетному порядку", — зазначив Малюська.

Скріншот.. Фейсбук-сторінка Дениса Малюськи

Міністр також уточнив, що до кінця 2023 року пріоритетами уряду буде:

посилення спроможності (автономності) САП

криміналізація контрабанди

удосконалення процесу добору суддів

Нагадаємо, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що залишаються ще кілька аспектів реформ, які Україна має виконати. Лише після цього Рада ЄС надасть так званий переговорний мандат Європейській комісії.