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Кабмин согласовал законопроект, позволяющий пополнить НАБУ на 300 сотрудников

14 ноября 2023 18:38
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Кабмин согласовал документ, который позволит увеличить количество сотрудников НАБУ на 300 человек
Кабмин согласовал два евроинтеграционных законопроекта. Фото: ТГ-канал Дениса Шмигаля
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Кабинет министров Украины согласовал два законопроекта, которые поручил подготовить Президент Украины Владимир Зеленский. Один из них предусматривает увеличение количества сотрудников НАБУ.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

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Первый законопроект предусматривает увеличение количества сотрудников Национального антикоррупционного бюро на 300 человек. Это будет делаться поэтапно: по 100 сотрудников в течение следующих трех лет.

Другой законопроект предусматривает исключение отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

"Принятие этих двух законопроектов будет означать выполнение сразу двух из четырех ключевых рекомендаций, которые предоставила нам Еврокомиссия в своем отчете по расширению. Будем просить народных депутатов и профильный комитет рассмотреть эти инициативы в приоритетном порядке", — отметил Малюска.

малюська скріншот
Скриншот. Фейсбук-страница Дениса Малюськи.

Министр также уточнил, что до конца 2023 года приоритетами правительства будут:

  • усиление способности (автономности) САП
  • криминализация контрабанды
  • усовершенствование процесса отбора судей

Напомним, Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что остаются еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна выполнить. Только после этого Совет ЕС предоставит так называемый переговорный мандат Европейской комиссии.

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