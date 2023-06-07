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Кабмін виділив кошти на нові водогони для Кривого Рогу і Нікополя

7 червня 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кабмін виділив кошти на нові водогони для Кривого Рогу і Нікополя
Засідання українського уряду. Фото: Facebook-сторінка Кабінету міністрів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уряд планує за два роки побудувати нові водогони до Кривого Рогу та Нікополя. Ці міста отримували воду зі знищеного росіянами Каховського водосховища.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №566 від 6 червня 2023 року.

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Нові водогони

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про будівництво трьох магістральних водогонів, необхідних для водопостачання у міста, які до підриву Каховської ГЕС отримували воду з Каховського водосховища, що нині зникає з географічної карти України.

Йдеться про три водогони за такими напрямками:

  • Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище;
  • Марганець — Нікополь;
  • Хортиця (ДВС2) — Томаківка.

Термін виконання проєктів

Уряд затвердив Порядок реалізації цього експериментального проєкту з будівництва водогонів.

Проєкт розрахований на реалізацію протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою.

Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2023 рік пропонується виділити з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії суму розміром 1,5 мрлд гривень. 

Нагадаємо, що ще учора, 6 червня, зранку голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул заявив про дуже складну ситуацію в місті з водопостачанням.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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