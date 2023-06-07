Кабмин выделил средства на новые водопроводы для Кривого Рога и Никополя

Заседание украинского правительства. Фото: Facebook-страница Кабинета министров

Правительство планирует через два года построить новые водопроводы в Кривой Рог и Никополь. Эти города получали воду из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №566 от 6 июня 2023 года.

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Новые водопроводы

Кабинет министров Украины принял решение о строительстве трех магистральных водопроводов, необходимых для водоснабжения в города, которые до подрыва Каховской ГЭС получали воду из Каховского водохранилища, исчезающего с географической карты Украины.

Речь идет о трех водопроводах по следующим направлениям:

Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище;

Марганец — Никополь;

Хортица (ДВС2) — Томаковка.

Срок выполнения проектов

Правительство утвердило порядок реализации этого экспериментального проекта по строительству водопроводов.

Проект рассчитан на реализацию в течение двух лет со дня вступления в силу этого постановления.

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на 2023 год предлагается выделить из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России сумму в размере 1,5 млрд гривен.

Напомним, что еще вчера, 6 июня, утром глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул заявил об очень сложной ситуации в городе с водоснабжением.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.