Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Кабмін виділив ще 3,5 млрд гривень на відбудову: які області отримають кошти arrow

Кабмін виділив ще 3,5 млрд гривень на відбудову: які області отримають кошти

25 липня 2023 16:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кабмін виділив ще 3,5 млрд гривень на відбудову: які області отримають кошти
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кабінет міністрів виділив 3,5 млрд грн на відновлення житла та цивільної інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни. Кошти отримають громади у восьми областях України. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

Читайте також:

Які області отримають кошти

За словами Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. 

"Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", — сказав він. 

Комплексне відновлення населених пунктів

Ще 3,3 млрд грн, за словами глави уряду, будуть спрямовані на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було". 

У рамках цієї програми будуть відбудовані населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. 

"Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 млрд грн. Роботи там уже ведуться", — зазначив Шмигаль. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що громадяни України подали вже 25 тисяч заявок на ремонт пошкоджених через війну будинків. Вони це зробили у межах програми "єВідновлення". 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає плани використання заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги у відбудові України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз