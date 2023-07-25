Кабмін виділив ще 3,5 млрд гривень на відбудову: які області отримають кошти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів виділив 3,5 млрд грн на відновлення житла та цивільної інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни. Кошти отримають громади у восьми областях України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Які області отримають кошти

За словами Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень.

"Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", — сказав він.

Комплексне відновлення населених пунктів

Ще 3,3 млрд грн, за словами глави уряду, будуть спрямовані на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було".

У рамках цієї програми будуть відбудовані населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

"Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 млрд грн. Роботи там уже ведуться", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що громадяни України подали вже 25 тисяч заявок на ремонт пошкоджених через війну будинків. Вони це зробили у межах програми "єВідновлення".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає плани використання заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги у відбудові України.