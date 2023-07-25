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Кабмин выделил еще 3,5 млрд гривен на отстройку: какие области получат средства

25 июля 2023 16:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Кабмин выделил еще 3,5 млрд гривен на отстройку: какие области получат средства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кабинет министров выделил 3,5 млрд грн на восстановление жилья и гражданской инфраструктуры, разрушенной в результате войны. Средства получат общины в восьми областях Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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Какие области получат средства

По словам Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на отстройку разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц.

"Сегодня из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделяем очередные 3,5 млрд грн общин Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц", — сказал он.

Комплексное обновление населенных пунктов

Еще 3,3 млрд грн, по словам главы правительства, будут направлены на реализацию в текущем году экспериментального проекта комплексного обновления населенных пунктов по принципу "отстроить лучше, чем было".

В рамках этой программы будут отстроены населенные пункты Бородянка в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Циркуны в Харьковской области, Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области.

"Общая стоимость всех проектов составит почти 10 млрд грн. Работы там уже ведутся", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что граждане Украины подали уже 25 тысяч заявок на ремонт поврежденных из-за войны домов. Они это сделали в рамках программы "єВідновлення".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает планы использования замороженных активов Центрального банка России для помощи в восстановлении Украины.

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