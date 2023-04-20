Кабмін запровадив новий пакет послуг для військових медиків

Медики військового шпиталю. Фото: УНІАН

Уряд прийняв ухвалу про запровадження нового пакету медичних послуг для медиків, які працюють у військово-лікарських комісіях. Для розв'язання проблем, пов'язаних з роботою ВЛК, була розроблена "дорожня карта", яка включає кілька кроків.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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Одним із таких кроків є запровадження окремого пакету медичних послуг, за якими медикам оплачуватимуть роботу в комісіях.

В рамках нового пакету послуг передбачено медичні огляди мультидисциплінарних команд лікарів ВЛК, які працюють на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Позаштатні ВЛК працюватимуть на базі цивільних медичних установ, з якими НСЗУ укладе договори щодо пакета "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

У рамках пакета послуг проводитимуться лабораторні та інструментальні дослідження, а також направлення осіб за наявності показань до інших медичних установ для проведення необхідних консультацій та обстежень. Також оформлятимуться проєкти довідок та формуватимуться медичні висновки про стан здоров'я особистості.

Усі послуги в рамках пакета надаватимуться безкоштовно для тих, хто проходить ВЛК. Для отримання послуг необхідно мати при собі карту обстеження та медичного огляду, карту медогляду призовника, карту медогляду кандидата на навчання у вищих військово-навчальних закладах та направлення керівника територіального центру комплектування.

В рамках "дорожньої карти" також передбачені інші кроки, такі як створення Мінцифрою електронного реєстру для всіх документів ВЛК та оцифрування цих документів. Крім того, оборонний комітет Ради вноситиме на розгляд законопроєкт №9158 щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців.

Нагадаємо, що у Львові хірурги лікарні св. Пантелеймон провели складну реконструктивну операцію 24-річному пацієнтові. Вони наново сформували йому безіменний палець із частини ребра.