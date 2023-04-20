Кабмин внедрил новый пакет услуг для военных медиков
Правительство приняло постановление о введении нового пакета медицинских услуг для медиков, работающих в военно-врачебных комиссиях. Для решения проблем, связанных с работой ВЛК, была разработана "дорожная карта", которая включает в себя несколько шагов.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Что сказа Радуцкий
Одним из таких шагов является введение отдельного пакета медицинских услуг, по которым медикам будут оплачивать работу в комиссиях.
В рамках нового пакета услуг предусмотрены медицинские осмотры мультидисциплинарных команд врачей ВЛК, работающих на территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Внештатные ВЛК будут работать на базе гражданских медицинских учреждений, с которыми НСЗУ заключит договоры по пакету "Медицинское освидетельствование лиц, проводимого при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
В рамках пакета услуг будут проводиться лабораторные и инструментальные исследования, а также направление лиц при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований. Также будут оформляться проекты справок и формироваться медицинские выводы о состоянии здоровья личности.
Все услуги в рамках пакета будут предоставляться бесплатно для проходящих ВЛК. Для получения услуг необходимо иметь при себе карту обследования и медицинского осмотра, карту медосмотра призывника, карту медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях и направление руководителя территориального центра комплектования.
В рамках "дорожной карты" также предусмотрены другие шаги, такие как создание Минцифрой электронного реестра для всех документов ВЛК и оцифровка этих документов. Кроме того, оборонный комитет Рады будет вносить на рассмотрение законопроект №9158 по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих.
Напомним, что во Львове хирурги больницы св. Пантелеймон провели сложную реконструктивную операцию 24-летнему пациенту. Они заново сформировали ему безымянный палец из части ребра.