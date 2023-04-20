Кабмин внедрил новый пакет услуг для военных медиков

Медики военного госпиталя. Фото: УНИАН

Правительство приняло постановление о введении нового пакета медицинских услуг для медиков, работающих в военно-врачебных комиссиях. Для решения проблем, связанных с работой ВЛК, была разработана "дорожная карта", которая включает в себя несколько шагов.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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Одним из таких шагов является введение отдельного пакета медицинских услуг, по которым медикам будут оплачивать работу в комиссиях.

В рамках нового пакета услуг предусмотрены медицинские осмотры мультидисциплинарных команд врачей ВЛК, работающих на территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Внештатные ВЛК будут работать на базе гражданских медицинских учреждений, с которыми НСЗУ заключит договоры по пакету "Медицинское освидетельствование лиц, проводимого при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

В рамках пакета услуг будут проводиться лабораторные и инструментальные исследования, а также направление лиц при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований. Также будут оформляться проекты справок и формироваться медицинские выводы о состоянии здоровья личности.

Все услуги в рамках пакета будут предоставляться бесплатно для проходящих ВЛК. Для получения услуг необходимо иметь при себе карту обследования и медицинского осмотра, карту медосмотра призывника, карту медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях и направление руководителя территориального центра комплектования.

В рамках "дорожной карты" также предусмотрены другие шаги, такие как создание Минцифрой электронного реестра для всех документов ВЛК и оцифровка этих документов. Кроме того, оборонный комитет Рады будет вносить на рассмотрение законопроект №9158 по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих.

Напомним, что во Львове хирурги больницы св. Пантелеймон провели сложную реконструктивную операцию 24-летнему пациенту. Они заново сформировали ему безымянный палец из части ребра.